BÅTULYKKE: – Søket pågår med full styrke annonse En mann i 20-årene er savnet etter at to båter kolliderte på Fyresvatnet. Nødetater er på stedet, og søket pågår med full styrke. 15.07.2018 kl 08:15 (Oppdatert 09:15)

Camilla Hansen Norheim

– Søket etter den savnede pågår med full styrke fremdeles, oppdaterer politiadvokat Vegard Rosenvinge Lauvdal til Varden.

Politiet meldte i tre tiden på Twitter at to båter kolliderte på Fyresvatnet utenfor Kjyrkjebygdi. En mann falt over bord, og er savnet. De skrev på da at nødetater er på stedet. Det søkes med båter og luftambulanse, dykkere er på vei.

– Vi kalte inn Røde Kors til å bistå med søk i vannkanten. Sea King er på stedet, og søker fra luften, og dykkere er på plass, opplyser operasjonsleder Marianne Mørk til NTB søndag morgen.

NTB melder også at det var en båt som sto stille, så kom en annen og kjørte i den. To personer i den ene båten og fire i den andre. Mannen som er savnet, skal ha vært sammen med familie.