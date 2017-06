Beboer kom seg ut da bolig tok fyr i Porsgrunn STORE SKADER: Huset fikk store skader i brannen. (Foto: Pål Lundsholt) annonse Fikk behandling for røykskader etter husbrann. 21.06.2017 kl 22:33 (Oppdatert 23:08)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Brannvesen fra både Porsgrunn og Skien samt politi og ambulanse rykket onsdag kveld ut til melding om en husbrann i Porsgrunn.

– Det er brann i en bolig, opplyser 110 Telemark på Twitter.

Fikk kontroll

Ifølge politiet skal det ha vært full overtenning i i huset da brannvesenet ankom.

– Men de skal ha fått kontroll på brannen raskt, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Røykskader

En person skal ha befunnet seg i huset da brannen startet.

– Vedkommende kom seg ut, men fikk i seg noe røyk. Får behandling av helsepersonell på stedet, sier Jansen.

Politiets innsatsleder, Sigbjørn Hansen, sier til Varden rundt klokken 23 at beboeren, en kvinnen, skal ha kommet uskadd fra brannen.

– Hun ble ikke skadet, sier Hansen.

Uklar årsak

Han bekrefter at brannvesenet raskt fikk kontroll.

– De vil nå gå inn i huset for å være helt sikre på at ingen befinner seg der inne. Deretter vil de sette i gang med etterslukking, sier Hansen og legger til at politiets krimteknikere vil undersøke huset torsdag morgen for å forhåpenligvis finne brannårsaken.

– Huset har fått store skader, legger han til.