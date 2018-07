Beboere evakuert etter kraftig brann i Kragerø KRAFTIG BRANN: Brannen på Øya var godt synlig. (Foto: ASTRID BERDAL) SYNLIG: Slik så brannen ut fra Gunnarsholmen. annonse Det tok til å brenne kraftig på Øya i Kragerø natt til onsdag. Ni personer fra fem hus ble evakuert. 25.07.2018 kl 00:09 (Oppdatert 01:57)

Tom Erik Thorsen

Tlf: 932 87 967 NTB

Like før midnatt natt til onsdag rykket brannvesenet i Kragerø og Bamble ut på en større brann i terrenget på Øya i Kragerø.

Full fyr i terrenget

Politiet opplyste på Twitter, like før midnatt, at det dreide seg om "en kraftig brann" sør på Øya. Klokken 00:20 meldte politiet at det "brenner kraftig i vegetasjon i nærheten av Møllerstubakken".

Ved 01-tiden opplyser politiet at brannen ni personer fra fem hus er evakuert, og at brannen er "så å si slukket":

- Brannvesenet kommer til å holde på en stund til, melder politiet.

Flammer helt inn til terrassen

Klokken 01:35 sier Kenneth Hansen i 110 Telemark at brannmannskaper fra Kragerø og Bamble har slått ned de verste flammene.

- Det virker som at de klarte å berge bebyggelsen, sier Hansen.

Det var ikke gitt, for flammene kom svært tett på:

- Det var lenge fare for at det skulle ta fyr i et par hus. Flammene sleiket inntil terrassen et øyeblikk, sier Hansen.

Seks biler og 10-15 brannfolk var i aksjon.

Beboere evakuert

– Det brenner kraftig i vegetasjon i nærheten av Møllerstubakken 22. Det er satt i gang evakuering av beboere fra de nærmeste adressene, som dreier seg om fem hus. Det er usikkert om dette er boliger eller hytter, og klokka 00:30 skal alle beboere være ute av husene, sa operasjonsleder Marianne Mørch ved Sørøst politidistrikt til NTB like etter klokken 00:30.

På telefon fra stedet opplyste politiet at gressbrannen er kraftig og vindretningen er mot bebyggelsen.

Brannvesenet sendte alt de hadde av mannskaper til en terrengbrann med stor spredningsfare.

Mye bålbrenning

– Utover det vet vi lite om årsaken til brannen. Den er i et område der vi har hatt mange utrykninger på grunn av bålbrenning, men så tørt som det er nå kan den være forårsaket av nesten hva som helst, sier operasjonsleder Richard Kvalsvik ved 110 Telemark.

I løpet av kvelden meldte enheten om utrykning av brannmannskaper til Kragerø, Tinn og Porsgrunn etter bålbrenning, noe som førte til en litt frustrert melding.

– Det er observert svært mye bålbrenning i Telemark i kveld, og mange har glemt den ekstremt høye skogbrannfaren. Glør fra disse bålene kan antenne brann i lang tid i etterkant, så vær så snill å avstå fra dette, oppfordrer brannvesenet i Telemark på Twitter tirsdag kveld.