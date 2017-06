Beboeren sov mens huset ble fylt av røyk annonse Ble vekket av at brannfolkene tok seg inn i huset. 12.06.2017 kl 11:33

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Brannvesen, politi og ambulanse rykket mandag formiddag ut til melding om røykutvikling fra en bolig på Gulset.

– Det var naboer som melde fra om at det kom røyk ut fra verandadøra, sier operasjonslederen ved politiet i Telemark.

Tørrkokt kjele

Da nødetatene kom frem oppdaget de at huset var fylt med røyk.

– Brannmansskapene tok seg inn og fant raskt ut at årsaken til all røyken var at en kjele hadde tørkokt på komfyren, opplyser politiet videre.

Lå og sov

En person befant seg i huset, men hadde ikke fått med seg at det var masse røyk i boligen.

– Det var en beboer til stede, men vedkommende lå og sov. Han ble ikke skadet, opplyser politiet videre.