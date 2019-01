Bekkevold om innvandringsutspill fra Frp: – Avskyelig REAGERER: KrF-politiker Geir Bekkehvold reagerer med avsky på FrPs innvandringsutspill. (Foto: NTB Scanpix ) annonse Uttalelsen fra Frps Per-Willy Amundsen om at oppfordringen til å få flere barn ikke bør gjelde for innvandrere, er avskyelig, mener Geir Bekkevold i KrF. 11.01.2019 kl 13:06

NTB

Utspillet kan forsure de pågående regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp på Granavolden på Hadeland.

– Dette minner om en form for rasepolitikk og en statlig familieplanleggingspolitikk som er helt hinsides, sier Bekkevold til NTB.

Innspurt

Han er blitt kontaktet av flere KrF som har reagert sterkt på utspillet torsdag, som kom i innspurten av forhandlingene på Granavolden.

– Dette er jo også noe våre forhandlere har fått med seg, og noe de legger i potten. Amundsen bidrar jo til å tegne et bilde av Frp som er ganske trøblete, sier Bekkevold.

Sammensetning

Til TV 2 sa Amundsen torsdag at han er opptatt av befolkningssammensetningen i Norge.

– Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi bør gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sa Amundsen.

Barnetrygd

En viktig sak for KrF forut for forhandlingene har vært å få økt barnetrygden. Til TV 2 sier Amundsen at å belønne store barnefamilier blant innvandrere kan være til hinder for integreringen.

Også det reagerer Bekkevold på.

– Dette er politikk som kun har til hensikt å splitte folk og grupper, sier han.