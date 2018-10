Bekkevold om KrF-strid: Må være greit å skifte mening ADVARER: Stortingsrepresentant Geir J. Bekkevold advarer KrF mot å foreta et retningsvalg som i realiteten vil verne statsminister Erna Solberg (H), men samtidig føre til at partileder Knut Arild Hareide trekker seg. (Foto: NTB scanpix) annonse Hvis prisen for å verne Solberg-regjeringen er at KrF mister sin partileder, er det lov for delegater å skifte mening, sier KrFs Geir J. Bekkevold. 30.10.2018 kl 17:52

Stortingsrepresentanten støtter partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Bekkevold nekter å gi opp håpet, selv om delegatfordelingen fra fylkesårsmøtene viser at den blå siden har overtaket.

– Løpet er ikke kjørt. Det er ganske mange som har tilkjennegitt at de vil støtte Grøvans forslag, og flere er i tenkeboksen. De har tre dager på deg til å tenke seg om, sier Bekkevold til NTB.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan tar til orde for en KrF-tilværelse i fortsatt opposisjon med Solberg (H) som statsminister.

– Men er det greit å stemme noe annet på landsmøtet enn man har sagt at man vil?

– Det er opp til den enkelte å ta stilling til det. Delegatene har et ubundet mandat, sier Bekkevold.

– Så det må være lov å skifte mening?

– Som i livet ellers. Dette er kjempevanskelig.

– Knut Arild mot Erna

Bekkevold vil ikke be Hareide avklare om han går av som partileder i forkant av det avgjørende veivalget. Ifølge NRK har Hareide allerede meddelt sentralstyret at han går av hvis han ikke får viljen sin.

– Jeg står fast på at jeg ikke ønsker en lederdebatt midt i debatten om retningsvalg. Men dette kan fort bli til at man redder Erna, men mister en meget dyktig partileder. Dette er blitt en kamp mellom Erna og Knut Arild, sier Bekkevold.

Han mener de som støtter en høyresving i KrF, ikke har innsett hva som har skjedd med partiet de siste årene, nemlig at det er blitt stadig mindre.

Nye momenter?

Også andre kilder blant Hareides allierte nekter å gi opp. De peker på at både Grøvan-alternativets tilhengere og mange andre delegater er usikre og kan skifte mening.

KrFs fylkesleder i Oslo, Espen Andreas Hasle, understreker at retningsvalget skal avgjøres på landsmøtet. Han støtter Hareides råd.

– Hvis vi bare kunne telle opp på forhånd, var det ikke nødvendig å møtes, sa han til politisk kvarter på NRK tirsdag.

– Det kan komme nye momenter, ting de ikke vet. Jeg tror mange undervurderer og ikke har tatt ordentlig innover seg at vi snakker om partilederens fremtid her, sa Hasle, som mener det ligger i kortene at dette er «vinn eller forsvinn» for Hareide.

Møter motbør

Men fylkesleder i Vestfold KrF, Laila Eliassen, synes ikke det er greit hvis partilederen går på talerstolen før avstemningen på landsmøtet og varsler at han vil gå av, hvis han ikke får viljen sin.

– Han har sagt at han ikke skal blande det inn i dette valget. Da gjør han jo det, hvis han legger det fram før landsmøtet har tatt stilling, sier hun til NRK.

Eliassen, som støtter Grøvans forslag om fortsatt opposisjon, synes heller ikke det er greit å endre mening på landsmøtet.

– Det beste er å stå på det vi har lovt på våre årsmøter rundt omkring.

Østfold sist ut

Østfold holder sitt ekstraordinære årsmøte tirsdag kveld, som siste fylkeslag.

Tallene viser nå at 81 av delegatene sier ja til et samarbeid med Ap og Sp, mens 76 delegater vil starte sonderinger med dagens regjering. 26 delegater ønsker primært å bli i opposisjon. 19 av disse har høyresiden som sekundærvalg, mens seks har venstresiden. Én delegat er usikker.

Det betyr at høyresiden har en klar ledelse hvis de siste 26 delegatene fordeles på rød og blå side.

Det kan faktisk være nok med 95 stemmer på landsmøtet, siden én delegat har sagt hun vil stemme blankt uansett, ifølge NRK.