Bekkevold refser Høyre-innblanding om abort Geir Bekkevold: (Foto: Fredrik Pedersen) annonse KrF-topp reagerer sterkt på at partiets nestleder Kjell Ingolf Ropstad angivelig kjørte sololøp da han utfordret statsministeren om abort. 24.10.2018 kl 14:35 (Oppdatert 14:42)

NTB

KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, som støtter partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mener saken kan oppfattes som et bakholdsangrep.

– Når man skal ut og løfte fram så viktige saker, burde det vært en samlet partiledelse som gjorde det, ikke bare én. Man burde i hvert fall ha informert partilederen om det. Jeg liker den strategien der veldig dårlig, sier han til NTB.

Høyre-kontakt

NRK melder at Ropstad hadde dialog med Høyres kommunikasjonsavdeling om et utspill om å endre abortloven, før han valgte å utfordre statsministeren og Ap-lederen i VG.

Bekkevold tar forbehold om at NRKs fremstilling av saken er riktig og ber Høyre holde seg unna KrFs prosess.

– Hvis kommunikasjonssjefen har vært inne i bildet og gitt høyresiden i KrF råd om hvordan de skal gå fram, mener jeg de har gått for langt. Man må ha tro på at ens egne argumenter for å velge høyresiden holder, slik at man ikke trenger drahjelp fra Høyres side for å argumentere for det, sier KrF-profilen.

Begeistring

Statsminister Erna Solbergs (H) utspill i VG om at hun er åpen for å endre abortloven, vakte begeistring på KrFs høyrefløy sist torsdag. Uttalelsene kom som et svar på en utfordring fra Ropstad tidligere samme dag.

Flere som gikk på talerstolen under årsmøtet i Rogaland KrF i helgen, brukte saken til å støtte opp under sitt syn om at partiet burde gå inn i Regjeringen Solberg. Også Dagbladet skriver at Ropstad og Høyres pressesjef Peder Egseth hadde samtaler før Solbergs abortutspill.

Ropstad bekrefter overfor NRK at Egseth foreslo at han skulle ha et utspill om abort.

– Jeg fikk vel et spørsmål fra Egseth om dette var en sak jeg hadde planlagt å kjøre utspill på, og han fortalte at bioteknologi og tvillingabort var saker de hadde sett på og jobbet mye med i Høyres kommunikasjonsavdeling, og at han ikke ble overrasket over om KrF løftet det som tema, sier nestlederen.

Ropstad og hans nestlederkollega Olaug Bollestad ønsker begge at partiet går inn i dagens regjering.

Ropstad slår tilbake

Ropstad avviser overfor NTB at han ikke informerte sin egen partileder om abortutspillet.

– Denne saken varslet jeg, på vanlig måte på vårt morgenmøte, at jeg kom til å gå ut med. Jeg snakket med Knut Arild om det. Han var direkte informert, men vi hadde ikke diskutert hvor og hvordan, sier han.

Hareide var ikke til stede på morgenmøtet Ropstad refererer til. Etter det NTB har brakt på det rene, kontaktet Hareide selv Ropstad etter å ha blitt informert om at Ropstad planla et abortutspill. Hvorvidt utspillet var koordinert med Høyre, skal ikke ha vært tema.

Avviser innblanding

Ropstad mener at dialogen mellom ham og Høyre er kjent fra før for partilederen.

– Knut Arild har vært kjent med at jeg har hatt dialog med folk i Høyre, på samme måte som jeg har vært kjent med at han har hatt dialog med folk i Ap og Sp, fremholder Ropstad.

– Men forstår du at kontakten med Høyres pressesjef kan oppfattes som at partiet nærmest har blitt invitert til å blande seg inn i KrFs prosess?

– Jeg synes ikke det, sier Ropstad.

– Det er ikke noe veldig unormalt i at vi snakker sammen.

Onsdag er det nytt fylkesårsmøte i KrF, denne gangen i Telemark, som skal velge seks delegater til landsmøtet.