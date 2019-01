Bekrefter at savnet 30-åring er funnet død annonse Politiet bekrefter nå at personen som ble funnet død i Kragerø torsdag var 30 år gamle Tommy-André Lofthaug. 08.01.2019 kl 10:27 (Oppdatert 10:29)

Det sier politiadvokat Christian Ytterbø i Sør-Øst politidistrikt tirsdag formiddag.

– Vi har nå fått bekreftet identiteten på den omkomne, og det er altså Tommy-André Lofthaug, sier Ytterbø.

– Ikke en kriminell handling

Det er i forbindelse med den foreløpige obduksjonsrapporten at identiteten er blitt bekreftet. Politiadvokaten sier at rapporten også bekrefter det politiet opplyste fredag. At han trolig ikke er utsatt for noe kriminelt.

– Det er ingenting i den foreløpige rapporten som tyder på at dødsfallets årsak er en kriminell handling. Så vi jobber kun utfra at dette er en tragisk hendelse, sier Ytterbø.

Uklar dødsårsak

Han legger til at den endelige obduksjonsrapporten vil foreligge tidligst om et par uker.

– Det er uklart hva som er dødsårsaken, sier Ytterbø.

Det var fredag ettermiddag at politiet opplyste i en pressemelding at politiet hadde funnet en død person i et skogsområde ved Kurdøla i Kragerø kommune, ikke langt fra kommunegrensa til Drangedal. Også bilen til Tommy-André Lofthaug ble funnet noen hundre meter unna der hvor den omkomne ble funnet, og politiet antok derfor at det var 30-åringen som var den døde.

Tommy-Andre Lofthaug ble meldt savnet etter han ikke kom tilbake fra en kjøretur 15. desember.