Bensinstasjoneier puttet ansattes skattepenger i egen lomme Skjelsvik Pølse og Bensin: De ansatte på Skjelsvik Pølse og Bensin frykter en skikkelig baksmell etter at sjefen ikke har betalt skatten deres. annonse De ansatte på Skjelsvik Pølse og Bensin frykter baksmell. Sjefen har tatt skattepengene deres. 22.01.2017 kl 11:35 (Oppdatert 11:51)

Ragnhild Johansen

Tlf: 909 11 959

Det er HK-Nytt (Fagbladet til Handel og Kontors medlemmer, jour. anm.) som skriver om saken i sitt siste nummer.

De to ansatte Hanne Nilgard og Eirik Snarud fortviler etter å ha oppdaget at det ikke er innbetalt skatt for dem siden i fjor.

Nilgard, som er HK- tillitsvalgt, og kollegene hennes, har ikke fått lønnsslipper siden i fjor sommer. Det betyr blant annet at de ikke kan se hvor mange timer de får betalt for, og om de får de tilleggene de skal. I fjor høst oppdaget hun også at arbeidsgiveren ikke har innbetalt skatt til skattemyndighetene for de ansatte siden juli 2016, med unntak av oktober, skriver fagbladet.

Underslag i bedriften

Daglig leder og styreleder i bedriften, Torbjørn Hårstad Orskaug, opplyser til HK-Nytt at den manglende skatteinnbetalingen skyldes at en av de ansatte har begått underslag. Vedkommende skal ha forsynt seg med 250.000 kroner. Da det ble oppdaget i oktober i fjor, skal den ansatte ha blitt avskjediget og politianmeldt.

Cirkle K er koblet inn

Bensinstasjonskjeden Cirkle K er koblet inn i saken. Selv om Skjelsvik Pølse og Bensin er et selvstendig aksjeselskap, tolererer ikke kjeden det som har skjedd i denne saken, skriver HK-Nytt.