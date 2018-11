Ber folk holde seg unna brennende hus – gassflasker i huset KOM SEG UT: Fire personer bor i huset. To av dem var hjemme da brannen brøt ut. (Foto: Droneinfo.no) FULL FYR: Nabohus er evakuert etter den kraftige brannen fredag kveld. Folk bes om å holde seg inne og lukke vinduene. (Foto: Droneinfo.no) OVERTENT: hus evakueres, og området er sperret av etter en voldsom husbrann fredag kveld. (Foto: Droneinfo.no) annonse En bolig i Bamble står i full fyr. Brannen er så intens at vinduene til nabohusene knuses. 23.11.2018 kl 20:56 (Oppdatert 22:12)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Huset ligger i Postveien i Langesund i Bamble. Meldingen om brannen kom før klokken 21.00 fredag.

Bamble brannvesen er på stedet.

Kom seg ut

Brannvesenet melder at de er fremme på stedet rundt klokken 21.15. Det er full overtenning i eneboligen. De som befant seg i huset har kommet seg ut. Det er ikke meldt om personskader.

– Det bor fire personer i huset, og to av dem var hjemme da brannen startet. De kom seg raskt ut, og det er ingen personskade. Det er for tidlig å si noe om hva som var årsaken til brannen, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Vinduer i et nabohus har knust på grunn av varmen fra boligen det er full fyr i.

To branner

Det er også meldt om en annen brann i området. Kragerø brannvesen har rykket ut røykutvikling fra vegg på Gamle Sørlandske i Bamble. Det har vært røykutvikling i en garasje ved Bjordammen, som ligger ved Gamle Sørlandske. Brannvesenet er på stedet og brannen er slukket. Her er det ingen personskader.

– Vi har ikke rukket å være tilstede på denne brannen, men skal skal dit så fort vi har kapasitet. Vi har nå flere patruljer på husbrannen, sier Hunshamar.

Avstanden mellom de to brannen skal være ca to mil.

Hold vinduer lukket

Politiet ber om at naboer til huset holder vinduene sine lukket. Man må heller ikke gå for nærme boligen det brenner i, da det skal befinne seg gassflasker i boligen, og utendørs grill.

– Et nabohus er evakuert, og vi ber folk i området om å holde vinduene lukket.

Et større området rundt brannen er sperret av for å unngå at publikum skal utsettes for røyk og eksplosjonsfare.