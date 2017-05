Ber om hjelp til skattejakt i Nome FREMSKRITTSPARTIET: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud og fylkespolitikerne Knut Morten Johansen og Gry Anette Rekanes Amundsen presenterte planene for undersøkelser i Fensfeltet for olje- og energimisiter Terje Søviknes (Foto: Frp) annonse Telemarksdelegatene på Frp-landsmøtet driver intens markedsføring av jakt på sjeldne jordmetaller på Fensfeltet i Nome overfor olje- og energiminister Terje Søviknes. 06.05.2017 kl 17:49 (Oppdatert 17:58)

Tore Svarverud

Tlf: 976 88 757

Bearbeidingen av den ferske olje- og energiministeren gjelder en søknad fra Telemark på 5,8 millioner kroner om boring av to hull, hver en kilometer dype, for å hente opp prøver av det vulkanske fjellet i Fensfeltet. Målet med det hele er å undersøke om det finnes forekomster av sjeldne jordmetaller som det er mulig å utvinne.

Les også: Ber om penger til å bore en kilometer dypt hull, for å bevise at det finnes kjempeverdier her

Nytt industrieventyr

Dette er veldig viktig for hele Telemark, og spesielt for Nome, sier Gry Anette Rekanes Amundsen. Hun håper dette kan bli et nytt industrieventyr for Nome, som har mistet mye av den gamle industrien.

Dette er veldig spennende, og veldig viktig. Fen har Thorium, men det er lengere fram før det kan brukes. De sjeldne jordmetallene er det bruk for allerede i dag i mange høyteknologiske produkter. Per i dag har Kina nærmest verdensmonopol på utvinning av disse metallene, sier Søviknes.

Næringsministerens bord

Les også: Her kan det bli ny gruvedrift

Men trass i sin erklærte interesse for mineraler, er det ett problem for ham med å si ja til søknaden fra: Den hører egentlig inn under feltet til næringsminister Monica Meland (H), ettersom mineraler på land er saker for Næringsdepartementet.

Jeg skal ta en grundig prat med næringsministeren om denne saken. Det er alt jeg kan love nå om behandling av søknaden, sier Søviknes.

Men han kan si ja til en ting: En invitasjon fra telemarkingene om å komme til Nome og se på saken.