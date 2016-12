Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Ber to personer melde seg etter brann HUS BRENNER: Det er full fyr i huset (Foto: Fredrik Nordahl) Alle nødetatene er på plass, beboerne skal være ute av huset. 28.12.2016 kl 07:28 (Oppdatert 08:37)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 SISTE: Politiet ønsker å komme i kontakt med to kvinner som forlot stedet like før meldingen om brannen kom. De to skal ha satt seg inn i en mørk bil, muligens en Audi. Politiet ber de to om å melde seg. Nødetatene har rykket ut til en husbrann i Grensegata i Porsgrunn. Omfanget av brannen er ikke kjent, men i følge politiet er det full fyr i huset. 110-sentralen i Telemark melder at brannmannskaper fra både Skien og Porsgrunn er på plass. Alle skal være ute Politiet i Telemark melder at alle personer i huset skal være ute. – Full fyr i et hus. Foreløpig opplysninger går på at alle personer skal være ute. Vi sperrer Aallsgt fra Sverresgt og Brekka, opplyser politiet. Meldingen til politiet kom like før 07.30 og det skal være stor røykutvikling i området. Politiet ber folk holde seg unna Det er mange folk som har kommet til stedet og politiet ber folk om å holde seg unna. – Slukking pågår, politiet sperrer og holder skuelystne unna. Vi henstiller kjørende til å holde seg unna Aallsgt og Grensegate, opplyser politiet.