Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Beslagla våpen etter samboerkrangel annonse Et par kranglet voldsomt på en adresse i Seljord torsdag kveld. Det førte til våpenbeslag. 23.12.2016 kl 05:42

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 Det var like før klokken 23 politiet måtte rykke ut til den aktuelle boligen. Det skal ha blitt utøvet noe vold, men det er svært forskjellige versjoner av det faktiske hendelsesforløpet. Tjenestemennene fant en salongrifle i huset, som ble beslaglagt, da ingen av de to kunne vise til noe rettmessig eierskap av våpenet. annonse annonse