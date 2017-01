Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil fikk sleng på såpeglatt vei - endte i steinura annonse Sjåføren er kjørt til legevakt. 21.01.2017 kl 17:03

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891 En mann i 20-årene ble kjørt til legevakta i Seljord etter å ha kjørt ut på glatta på riksvei 41 mellom Vrådal og Steane i Kviteseid lørdag ettermiddag. Endte i steinur Han hadde fått sleng på bilen og havnet i steinura ned mot vannet Nisser, opplyser Telemark-politiet på Twitter. Det skal ha vært så glatt i området at det var vanskelig å stå på beina. Sjåføren, som er fra Nissedal, var alene i bilen da ulykken skjedde. Han har kommet greit fra det, men ble kjørt til legevakta i Seljord med mulig skade i hånden, ifølge politiet. Måtte stenge veien I forbindelse med at bilen måtte berges opp fra ura, var riksvei 41 stengt en times tid. Den er nå åpnet for trafikk. annonse annonse