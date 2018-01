Bil gikk rundt og landet på taket annonse Det har vært to hendelser i Telemark mandag ettermiddag. 29.01.2018 kl 15:17 (Oppdatert 17:25)

Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767 Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Ulykken skjedde på E134 mellom Edland og Flothyl.

Sjåføren, en mann i 20-årene, har opplyst til politiet at han kom seg ut av bilen på egen hånd.

Han ble kjørt til legevakten i Åmot for en sjekk.

Veien er åpen

Bilen han kjørte måtte taues vekk.

Både politi og brannvesen rykket ut til ulykken, som skjedde mandag ettermiddag.

Det var redusert fremkommelighet på stedet i et par timer. Klokken 17 opplyser politiet at veien er åpen igjen.

Vogntog sperrer

Like før klokken 14 mandag kom det melding om vogntogtrøbbel ved Bassebu i Porsgrunn: Et vogntog sperrer fylkesvei 60.

Vogntoget hadde sa satt seg fast, og politiet rykket ut.

Like før klokka 14.00 meldte politiet at UP har vært på stedet og at bilberging er rekvirert.

Fylkesveien går ved Nøklegård i Porsgrunn og fylkesgrensen til Vestfold.