Bil har kjørt i fjellvegg

En dame i 20-årene er kjørt til sykehus etter bilulykke.

07.02.2017 kl 12:36 (Oppdatert 13:17)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

En bil har kjørt i fjellveggen i nærheten av Lensmannseter. En kvinne i 20 årene er kjørt til sykehus. Vegen er glatt.

Smerter i brystet

NRK melder at sjåføren er sendt til sykehus med smerter i brystet.

– Det er svært glatt flere steder i fylket, sier operasjonsleder i politiet Vidar Aaltvedt.

Varden kommer tilbake med mer.