annonse annonse annonse Bil har mistet et hjul annonse Det står en bil inni Brattåstunnelen i Porsgrunn som har mistet et hjul. 25.12.2016 kl 17:48 (Oppdatert 17:51)

Hanne Findal

Tlf: Det er Politiet Telemark som twitrer om hendelsen kl 17:50, og advarer om at det kommer bråt på i nordgående løp. Politi og bergningsbil er på vei til stedet. annonse annonse