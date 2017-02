Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Bil havnet i grøfta annonse Bilføreren meldte selv fra til politiet da bilen havnet i grøfta. 04.02.2017 kl 19:44

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987 Han blir nå sjekket av ambulansepersonell, melder politiet klokka 19.38 i dag. Det var i Kasinvegen i Kviteseid at utforkjørselen fant sted.

annonse annonse