Bil i full fyr i Skien I FLAMMER: Bilen sto i full fyr da brannvesenet ankom stedet. (Foto: Geir Stenersen/Bildemannen) annonse Personbil totalskadd i brann langs Voldsvegen i Skien. 11.01.2019 kl 22:56 (Oppdatert 11.01.2019 kl 23:10)

Politi og brannvesen satte sent fredag kveld kursen for Voldskrysset i Skien etter melding om en brann.

– Det er brann i en bil, opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Hindret spredning

Da braanvesenet og politipatruljen ankom stedet sto bilen i full fyr.

– Brannvesenet igangsatte raskt slukking, og det var aldri fare for spredning, sier Gunnerød og legger til at bilen sto inne på et område i nærheten av et båtopplag.

Snakket med bileier

Politiet skal ha fått kontroll på at ingen personer befant seg i bilen da brannen startet.

– Vi har snakket med noen personer på stedet, og en av dem sier at han eier bilen. Vi sjekker opp dette, men det virker som det kun er bilen som er totalskadd, sier Gunnerød.