Bil kjørt av veien

Alle nødetater er på vei etter melding om en trafikkulykke på Notodden. 29.01.2017 kl 10:34 (Oppdatert 10:39)

Tone Lensebakken

En bil har kjørt av veien på fylkesvei 37 ved avkjøringen mot Årlifoss. – Alle nødetater er på vei til stedet. Airbager er løst ut og det er store materielle skader, opplyser Terje Pedersen, operasjonsleder ved Sør Øst politidistrikt. Det skal ha vært tre personer i bilen. Skadeomfang er ukjent. Varden oppdaterer saken