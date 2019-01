Bil kjørte av veien på sommerdekk i Skien KJØRTE UT: Ingen ble skadd da bilen skled av veien på sommerdekk. (Foto: Geir Norendal/Bildemannen) annonse

Utforkjøring i Skien. Bilen hadde ikke vinterdekk. 22.01.2019 kl 21:42 (Oppdatert 22:20)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi og ambulanse rykket tirsdag kveld ut til en utforkjøring på Sneltvedtvegen i Skien.

– Det er en bil som har kjørt av veien like ved krysset Sneltvedtvegen/Børsesjøvegen, opplyser oppdragsleder Iselin Bekken i Sør-Øst politidistrikt.

Ingen skadd

I 22-tiden tirsdag kveld kunne politiet opplyse at ingen av dem som satt i bilen ble alvorlig skadet.

– Totalt satt det tre personer i bilen, men alle tre hadde kommet seg ut av bilen da nødetatene kom fram og de framsto da uskadd, sier Bekken.

Sommerdekk

Sjåføren skal ha vært en kvinne i 20-årene, mens de to passasjerene var to menn i 20-årene. Da politiet ankom stedet viste det seg raskt at bilen definitivt ikke var skodd for norske vinterforhold.

– Bilen hadde faktisk sommerdekk, så dermed fikk den kvinnelige bilføreren sitt førerkort beslaglagt, sier Bekken.

– Hva tenker politiet om at det i slutten av januar fortsatt er biler med sommerdekk ute på veiene?

– Kortversjonen er at det er en svært dårlig vurdering av både sjåfør og bileier, sier Bekken.