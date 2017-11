Bil kjørte i elva – mann og kvinne i bilen Dykkere: Dykkere er på stedet, og de jobber nå med å lokalisere bilen. (Foto: Per Arne Rennestraum ) I elva: En bil har kjørt i elva i Stangsgate i Porsgrunn. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse En bil med en mann og en kvinne i kjørte i Porsgrunnselva tirsdag morgen. 14.11.2017 kl 09:01 (Oppdatert 09:28)

Ulykken skjedde i Stangsgate i Porsgrunn klokken 09.00.

– De to i bilen har kommet seg på land, opplyser politiet.

Det var en mann og en kvinne i bilen. Mannen kjørte bilen, og han har fått noen mindre kuttskader etter hendelsen. Det er ca tre til fem meter dypt der bilen har kjørt ut.

Begge skal ha vært under vann.

Ambulanse, politi, brannvesen og dykkere er på plass.

Det jobbes på stedet for å lokalisere bilen. Det står dykkere på land, klar til å hoppe i vannet. Det er også ventet flere dykkere fra brannvesenet. Et bergingsselskap skal komme for å få opp bilen når den er lokalisert.

Vardens journalist på stedet forteller at de kan se ut som de har brukt en livbøye for å komme seg i land. Man kan tydelig se sporene i snøen der bilen har kjørt ut.

Saken oppdateres.