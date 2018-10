Bil kjørte i fjellvegg: – En person har løpt fra stedet Ulykke: Bilen har kollidert med fjellveggen. (Foto: Droneinfo) annonse En sjåfør kjørte inn i en fjellvegg i Brevik. Da politiet kom frem løp den ene av dem. 18.10.2018 kl 20:24 (Oppdatert 20:54)

Jonas Fossing

Alarmsentralen Sør–Øst 110 meldte om ulykken ti på halv ni torsdag kveld.

Nødetatene rykket ut til ulykken som skjedde i Strømtangvegen i Brevik.

Politiet opplyser at det skal ha vært to personer i bilen, og at de skal ha kollidert med en fjellvegg.

– En mann i 30–årene var igjen da vi kom. Mens en annen mann som også var i bilen har løpt fra stedet, sier Christian Gulli.

Påvirket av rus

Han opplyser at mannen i 30–årene fremstår som påvirket av rus.

– Han sier at han kjørte bilen, sier Gulli.

Operasjonslederen opplyser at politiet nå leter etter mannen som løp fra stedet.

– Det lyser noen varsellamper når noen løper fra en ulykke, sier han.

Bilen har fått skader i front og mannen med smerter i hånden får behandling.

