Bil kjørte i fjellveggen SKADER: Bilen fikk store materielle skader etter sammenstøtet med fjellveggen. (Foto: Fredrik Nordahl) Kvinne til sykehus etter kollisjon på glatt føre i Skien. 25.01.2017 kl 22:29 (Oppdatert 22:51)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politi og ambulanse rykket onsdag kveld ut til en trafikkulykke på Skotfoss. – Det er en bil som ha kjørt i fjellveggen ved Kampekastet, sier opplyser politiet. – Svært glatt Årsaken til ulykken skal være at sjåføren mistet kontroll på kjøretøyet på det sleipe føret. – Det er glatt på stedet og bilen skal ha fått en sleng før den snurret rundt og traff fjellveggen, opplyser politiet. Kjørt til sykehus En kvinne i 40-årene fra Skien var sjåfør av bilen. Hun skal ikke ha blitt alvorlig skadet. – Sjåføren blir kjørt til sykehuset i Skien i ambulanse for en sjekk, men det skal ha gått tilsynelatende bra, opplyser politiet og legger til at kvinnen var alene i bilen. annonse annonse