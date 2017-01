Bil kjørte i grøfta

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

I GRØFTA: Verken bil eller sjåfør fikk store skader i ulykken. (Foto: Jon-Inge Hansen)

Sjåfør kom uskadd fra utforkjøring på Gulset.

05.01.2017 kl 14:12 (Oppdatert 14:33)

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03

Politi og ambulanse rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Gulset.

– Det er en bil som har kjørt av veien ved dyreklinikken, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt.

Uskadd sjåfør

Ifølge politiet gikk det bra med den mannlige sjåføren.

– Han er blitt sjekket av helsepersonell på stedet, men han er ikke skadet, sier Aaltvedt.

Måtte taues

Heller ikke bilen fikk store skader.

– Men den måtte taues opp igjen, sier operasjonslederen.