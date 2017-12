Bil ligger på siden i skrent – fem personer i bilen annonse En bil har kjørt av veien på Nomevegen i Nome. 04.12.2017 kl 09:16 (Oppdatert 09:58)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Dette skal ha skjedd klokken 09.00, det er politiet som melder dette på Twitter.

Bilen har kjørt utfor veien på Nomevegen ved avkjøringen til Vrangfoss sluser. Bilen ligger på siden i en skrent. Det var fem personer i bilen, alle har kommet seg ut.

Hendelsesforløp og skadeomfang er ikke kjent.

To personer er kjørt til legevakta med ambulanse for en sjekk. Bilberging er på stedet for å taue bilen bort.

Ambulanse og politi har vært på ulykkesstedet.