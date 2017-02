Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Bil med fem har kjørt av veien

Nødetatene rykker ut til trafikkulykke i Nissedal.

05.02.2017 kl 13:55 (Oppdatert 14:10)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

– En bil med fem personer har kjørt i grøfta, tvitrer politiet. Det var to voksne og tre barn i bilen.

– Alle er ute av bilen, sier operasjonsleder Ole Jørgen Lund. Tilstanden deres er ukjent..

Ulykken har skjedd ved Haugsjå i Nissedal.

Varden oppdaterer

Er du på stedet? Send bilde til redaksjonen@varden.no