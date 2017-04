Bil med fem personer havnet på taket finnebråten ulykke: annonse Trafikkulykke på E134. 22.04.2017 kl 10:01 (Oppdatert 22.04.2017 kl 10:54)

Politi, ambulanse og brannvesen rykket lørdag formiddag ut til en trafikkulykke på E134 i Hjartdal.

– Det er en bil som har kjørt av veien og havnet på taket på Saulandsveien, sier operasjonsleder Geir Kastmo i Sør-Øst politidistrikt.

Ble sittende fast

Fem personer skal ha sittet i bilen.

– Tre av dem har kommet seg ut, mens de to andre ble sittende i bilen, sier Kastmo.

Hjulpet løs

Klokken 10.37 melder politiet at de to siste er hjulpet ut av personbilen.

– Alle fem blir behandlet av ambulansepersonellet på stedet. En av dem har blitt skadet i en skulder, mens en annen har blitt skadet i en finger, sier Kastmo.

Tyske turister

Flere vitner har meldt seg til politiet.

– De har fortalt at bilen kom ut på veiskulderen før den tippet rundt, sier operasjonslederen og legger til at bilen er tyskregistrert.

Litt over klokken 11 opplyser politiet at én person er kjørt til sykehuset i ambulanse for videre behandling, mens de fire andre blir hjulpet til Notodden.

Illebefinnende

Årsaken til ulykken skal ha vært at sjåføren fikk et illebefinnende.

– Bilen måtte berges, sier Kastmo.

