Bil med mor og barn påkjørt av søppelbil
Kjørt til legevakta for en sjekk. 10.02.2017 kl 12:59 (Oppdatert 13:51)

Martin Øyvang

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politi og ambulanse rykket fredag ettermiddag ut til en trafikkulykke i Porsgrunn. – Det har vært en ulykke i Tveitanvegen, opplyser 110 Telemark på Twitter. Ifølge politiet er det snakk om en møteulykke mellom en personbil og en søppelbil. – Den foreløpige meldingen fra AMK går på at det er snakk om moderate personskader, sier operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt. Rundt klokken 13.45 fredag ettermiddag opplyser operasjonslederen at det skal ha gått bra med de involverte. – I personbilen satt det en kvinne og hennes barn. Hun svingte ut på veien fra Grenland folkehøgskole. Der kom det en søppelbil kjørende og som smalt inn i bilen De skal ikke ha blitt alvorlig skadet, men begge ble kjørt til legevakta for en sjekk, sier Småge. Sjåføren av søppelbilen ble ikke skadd. begge bilene måtte berges.