Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Bildet viser hvor dramatisk det må ha vært før vogntoget forsvant RETT NED STUPET: Vogntoget kjørte rett ut på en kjempeglatt vei på fylkesvei 38, Gøytilkrysset i Tokke. På bildet ser man autovernet er bøyd nedover den bratte skrenten som vogntoget forsvant ned. Nå skal det berges. (Foto: Andreas Soltvedt) BRATT: Her ligger vogntoget, nær 100 meter nedi skrenten. Det ser flatt ut på bildet, men det er skikkelig bratt, forteller Vardens journalist. (Foto: Andreas Soltvedt) GLATT: Det er holke og skikkelig glatt på stedet, men godt strødd i veibanen. (Foto: Andreas Soltvedt) annonse Vogntoget dundret rett mot autovernet og utfor det bratte stupet på en kjempeglatt vei. Sjåføren kom seg ut med et nødskrik. Bergingen har startet og veien er stengt. 12.01.2017 kl 10:00 (Oppdatert 14:07)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Andreas Soltvedt

Tlf: 970 79 627 Fylkesvei 38 mellom Åmot og Dalen er stengt torsdag mens bilberging i Gøytilkrysset pågår. Omkjøring er via fylkesvei 806, Byrte – Mo. Det er usikkert hvor lenge fylkesveien holdes stengt, da det er en omfattende prosess å få berget vogntoget som braste 100 meter ned i en steinur. Det som er sikkert er at veien blir stengt i flere timer. Vogntoget har falt ned en skikkelig bratt skrent, forteller Vardens journalist på stedet. Like før klokken 13 har tre store redningsbiler tatt oppstilling på veien på toppen av skrenten. Tre tjukke stålvaiere blir nå trukket nedover. I DAG: Kvinne har rømt fra Telemark-fengsel – Utrolig flaks Ulykken skjedde natt til tirsdag i Liosvingen på riksvei 38 mellom Åmot og Dalen. Sjåføren mistet kontrollen på glatt føre og vogntoget braste rett fram i en sving og gjennom autovernet. Mannen fikk kastet seg ut av lastebilen sekunder før den forsvant ned skrenten. – Han hadde utrolig flaks, sa operasjonsleder Vidar Aaltvedt dagen etter. Krevende arbeid Vogntoget skled utfor i et kryss. Det var svært glatt på stedet. Nå er det strødd godt på stedet, men Vardens utsendte forteller at det er holke under snøen i veikanten. En del av utfordringen er at det er svært bratt i området, og det kan ta tid bare å komme seg ned til vogntoget. Dag Lie i Vinje bilberging leder redningsarbeidet. Han har 37 års fartstid i bransjen. Lie betegner redningsarbeidet som krevende, men regner med det skal gå bra å få opp kjøretøyet. – Det er umulig å si når vi er ferdige. Vi jobber til det er mørkt, sier Lie til Varden. Vogntoget stoppet i et tre i bakken, altså nådde det ikke bunnen.

Vis større kart Saken oppdateres. annonse annonse