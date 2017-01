Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Bilen brant helt inntil husveggen SLUKKET: Brannvesenet rakk fram før brannen i bilen spredte seg til huset (Foto: Tore Øyvind Moen) Nødetatene rykket ut på melding om bilbrann med fare for spredning. En bil sto og brant helt inn ved husveggen i Dalsbygdveien 06.01.2017 kl 08:29 (Oppdatert 09:11)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 Brannvesenet rakk fram i tide, før brannen spredte seg til huset. Spredningsfaren var høyst reell: Bilen, som hadde brann i motorrommet, sto parkert med fronten bare en snau meter fra huset. – Brannvesen og politi er på stedet og brannen er slukket. Ingen spredning til bygninger i nærheten, tvitret politiet etter at brannen var under kontroll. Startet ikke Kvinnen som bor i huset hadde forsøkt å starte bilen sin fredag morgen, men fikk ikke start. Hun gikk inn i huset og ringte mannen sin for å få tips om hvordan hun skulle få liv i bilen. Han ba henne prøve en gang til, og derfor gikk hun ut igjen. Da hun kom ut så hun at det brant i motorrommet, og varslet brannvesenet. Både politiet og brannvesenet rykket ut. Totalvrak – Skien Brannvesen reiser på bilbrann med fare for spredning, Dalsbygdvegen, Skien, tvitrer 110 Telemark fredag morgen. Huset ble berget, men bilen er ødelagt: – Bilen fremstår nå som utbrent og totalvrak, tvitrer politiet.