Biler på sommerdekk, vogntog og MC-er står langs veien Snø på E 18: Snø på E 18 (Foto: Nils-Tore Olsen) HVITT: Ved de gamle bommene i Kragerø var det helt hvitt fredag morgen. (FOTO: NILS-TORE OLSEN) Snø på E 18: Snø på E 18 Snø på E 18: Snø på E 18 annonse E18 sørover mot Kristiansand er dekket av snø. 28.04.2017 kl 07:45 (Oppdatert 08:21)

Ragnhild Johansen

Tlf: 909 11 959

Det er snø og slaps langs E18 sørover fra Grenland mot Kristiansand.

Varden-journalist på veien melder om saktegående trafikk og slush-føre.

– Det begynte ved Kragerø-traktene, og ble bare verre sørover. Biler på sommerdekk kjører helt ned i 35 km/t i 80-sona, forteller han.

– Det står flere biler langs veien. Jeg har også sett to motorsykler, samt to vogntog som bare er parkert i sida. Det var først da jeg hadde passert Risør at kjøreforholdene bedret seg noe, fortsetter han.

– Ja, det snør tett, sier Finn Hammer på veitrafikksentralen i Telemark.

Han oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Snøen ligger i sørlig del av Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

Varden kommer tilbake med mer.