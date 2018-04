Bilfører oppga feil navn til politiet. Det endte ikke bra annonse Tatt for løgn i politikontroll. Nå venter det to anmeldelser for 54-åringen. 03.04.2018 kl 15:19

Politiet stanset tirsdag ettermiddag en bil i Langesund.

Bak rattet satt en 54 år gammel mann. Politiet ba han rulle ned vinduet, og spurte deretter om hans navn.

– Han ga dem et navn, men politipatruljen ante ugler i mosen. Det viste seg at han ga patruljen et annet navn enn hans eget, opplyser politiet.

Årsaken til løgnen var trolig at mannen ikke hadde førerkort. Dette ble nemlig inndratt for en tid tilbake.

– Han blir anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort og for å ha oppgitt uriktig personalia til politiet, opplyser politiets operasjonsleder.