Bilfører ringte selv til politiet etter å ha kjørt av veien

Mann i 20-årene sjekket av helsepersonell etter trafikkulykke i Skien. 23.01.2017 kl 22:12 (Oppdatert 22:16)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politi og ambulanse rykket mandag kveld ut til en trafikkulykke på Klyve. – En bil har kjørt av veien på Hulkaveien, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt. Ifølge politiet var det sjåføren, en mann i 20-årene, som selv ringte for å melde fra om ulykken. – Han sjekkes av helsepersonell på stedet, men ble ikke alvorlig skadet, sier Pedersen. Bilen måtte berges. annonse annonse