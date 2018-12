Bilist svingte unna elg – kjørte ut av veien og inn i et tre annonse En bilist kjørte ut av veien og inn i et tre da elgen plutselig sto midt i veien. 06.12.2018 kl 12:21 (Oppdatert 14:14)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Ulykken skjedde i Klokkargardvegen i Gransherad ca klokken 12.00 torsdag ettermiddag.

Politiet opplyser at bilen har kjørt ut av veien og inn i et tre etter å ha gjort en unnamanøver for å unngå å treffe en elg.

Det var en kvinnelig fører av bilen, hun er våken, men det er ukjent skadeomfang. Politiet har fått beskjed om at kvinnen er blitt fraktet til Drammen sykehus.

Det var store materielle skader på bilen.