Bjørn Henrik (32) brukte bikkja for å skaffe seg dame – har fått mail fra over 200 single kvinner

«Han har vært mye på rypejakt det siste året, men ikke greid å finne annet i fjellet enn fugl. Jeg er veldig glad i matfar, og vil hans aller beste. Etter et og et halvt år sammen med matfar ser jeg at tiden ikke strekker helt til, og at jeg ikke greier å gi han alt det han trenger. Derfor tenkte jeg å se om det kanskje det var noen som kunne tenke seg å ha et delt ansvar for han, slik at han kan få mer stimuli og sosialisering.»

Dårlig med kvinnfolk

Annonsen ble lagt ut på Finn.no for fem dager siden.

Matfar heter Bjørn Henrik Johansen (32) er opprinnelig fra Skien.

– Jeg bor for tiden i Flå i Hallingdal og her kryr det ikke akkurat av single damer, sier Johansen lattermildt da Varden ringer.

– Det er trivelig her, men ikke så mye kvinnfolk.

Kan duge bra til avl

Johansen og hunden Peik har definitivt gått nye veier i jakten på den store kjærligheten.

– Har du fått noe respons så langt?

– Jeg har fått så mange mail. Det var jeg ikke forberedet på. Jeg tror det er oppe i over 200, forteller Johansen.

– Jeg må jo bruke tida og sette meg ned og lese alle. Jeg tar ikke lett på det, de har jo brukt tid på det og fortjener at jeg går grundig gjennom alt, slår han fast.

«Far er en aktiv fyr, som trives godt ute sommer som vinter - og heldigvis er han omsorgsfull nok til å kjøpt en egen sovepose til meg, slik at jeg ikke fryser. Jeg er sikker på at han ville ha tatt like godt vare på artsfrend. Far har ennå ikke blitt brukt til avl, men jeg har jo tenkt at han kunne duge bra til det, da han har god avstamning og en bra tannstilling,» står det videre i annonsen.

Snuta hjemover?

Johansen flyttet til Trøndelag for å studere i 2004. Der ble han i flere år. Nå jobber han i Bjørneparken og bor i Flå.

I annonsen skriver fuglehunden Peik at den 32 år gamle matfaren går best sammen med jevnaldrende individer og at han er både aktiv og tilpasningsdyktig.

«Far er en svært hengiven kar. Far bør behandles konsekvent, men mildt. Han er svært mottakelig for belønninger i form av både godbiter og kos. Anbefales dog allikevel ikke for helt uerfarne.

Håper å finne en avlastning, så far får en bedre tilværelse.»

– Hvis rette rypa dukker opp. Kan det da være aktuelt å flytte tilbake til Skien?

– Hvis den rette tar meg med storm er mobil jeg selvfølgelig, avslutter Johansen.

«Det bør være på det rene at ved en eventuell overtakelse av ansvar for matfar, vil jeg følge med på lasset siden jeg er helt avhengig av han. Jeg er veldig snill», skriver Peik i annonsen.