Bjørn Maaseide starter bank i seks byer

Den tidligere sandvolleyballstjernen Bjørn Maaseide og bankmann Svein Ivar Førland har fått ja fra Finanstilsynet til å starte ny bank i Rogaland. 03.01.2018 kl 06:35

– Vi er i gang allerede om tre-fire måneder. Dette er et konsept vi har stor tro på, og vi mener at vi har funnet en nisje rettet mot privatmarkedet som kan være lønnsom for både kundene og banken, sier Maaseide til Stavanger Aftenblad.

Den nye banken skal hete Kraft Bank og ha hovedkontor i Sandnes. Med seg på laget har Maaseide og Førland, som blir administrerende direktør, fått med seg tidligere Statoil-sjef Harald Norvik.

Banken springer ut av forvaltningsselskapet Kraft Finans, hvor Maaseide er hovedaksjonær.

Ifølge Førland skal Kraft Bank tilby økonomiske "redningspakker" til privatpersoner som har havnet ut i uføret.

– Vi vet at det er enormt mange der ute som sliter med store økonomiske problemer. Ved hjelp av et par enkle tastetrykk på nett, så kan du fort få 250.000 kroner i forbrukslån rett inn på konto. Og slik kan du holde på til du har nådd i hvert fall 2 millioner kroner – og det uten noen form for sikkerhet. Da sier det seg selv at det er fort gjort å havne i trøbbel, sier han.

Etter at han la opp på sandvolleyballbanen, har Maaseide satset på næringslivet. Ifølge avisen har han investert 430 millioner kroner i eiendom. Han er daglig leder i sju selskaper og styreleder i tolv, i tillegg til styreverv i ytterligere tolv.

