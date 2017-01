– Blant Norges beste hotell MERKER PÅGANG: Hotelldirektør Malin Jernberg er strålende fornøyd med Trip Advisors topp 25-liste og merker at en slik anerkjennelse gir utslag når ferierende skal booke overnattinger. annonse Dalen Hotel er nå i eliten å regne ifølge topp 25-listen til verdens største reisenettsted. 25.01.2017 kl 22:02 (Oppdatert 22:13)

Fredrik Nordahl

Tlf: 971 04 504

På topp 25-listen til Trip Advisor over de beste hotellene i Norge ligger Dalen Hotel på en femteplass.

Det relativt nyrestaurerte Thon Hotel Rosenkrantz i Oslo ligger på topp, med Petter Stordalens the Thief på andre.

Gir utslag

Hotelldirektør Malin Jernberg er strålende fornøyd og merker at en slik anerkjennelse gir utslag når ferierende skal booke overnattinger.

Her må du være tidlig ute: De ivrigste bestiller selskapslokaler tre år i forveien

– Trip Advisor betyr enormt mye. Og allerede nå ser vi at det aldri før har sett bedre ut. Vi har solgt unna 800 rom mer enn på samme tid i fjor. Halve hotellet er solgt ut for 2017, sier Jernberg.

Hun legger til at hun også er glad for at Dalen Hotel også er best blant de såkalte historiske hotellene.

Besøksrekord: Har ikke hatt flere gjester på 122 år

Lokale ansatte

I forbindelse med de travle utsiktene har hun utlyst en rekke ledige jobber i forkant av sesongstart i april.

– Og det som gleder meg skikkelig, er at det er et markant skifte i hvem som søker på jobbene her. Nå har vi nemlig fantastisk mange lokale søkere, og det er akkurat det vi trenger. Vi ønsker folk som kjenner historien her og kan tradisjonene, og ikke minst er det jo eksotisk for gjestene våre når de ansatte snakker skikkelig dialekt, ler den blide, svenske hotelldirektøren.