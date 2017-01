Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Ble nektet servering- kastet kvinnelig restaurantansatt ned trapp og tok kvelertak på henne

En mann i 40-årene ble nektet servering på en restaurant i Skien i natt. Da kastet han en kvinnelig ansatt ned en trapp og tok kvelertak på henne. 13.01.2017 kl 06:01 (Oppdatert 06:05)

Tone Lensebakken

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616 Hendelsen skjedde på en restaurant i Skien i 2.00 tiden i natt. – En mann i 40-årene ble pågrepet for kroppskrenkelse, opplyser politiet på twitter. Tok kvelertak på ansatt Mannen skal ha blitt nektet alkohol på restauranten fordi han var for beruset. – Han kastet en kvinnelig ansatt ned trapp, satte seg på henne og tok kvelertak på henne, melder politiet i Sør Øst politidistrikt. Fornærmede ble kjørt til legevakta for å bli undersøkt. Hun hadde kutt i pannen. Gjerningsmann ble satt i arrest. Varden kommer tilbake med mer.