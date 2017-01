Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Ble truet med kniv på Stevneplassen

Politiet rykket ut etter melding om knivtrusler i Skien. 05.01.2017 kl 18:16 (Oppdatert 18:45)

Martin Øyvang

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03 Politiet fikk i firetiden torsdag ettermiddag melding om en alvorlig episode på Stevneplassen i Skien. – Det ble meldt om trusler med kniv inne på Stevneplassen. Vi rykket ut og fikk raskt kontroll på ni personer, sier operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt. Ifølge politiet var det snakk om to folkemasser som støtte sammen på plassen, og begge parter skal ha hatt kniv. – Det var en verbal diskusjon som eskalerte. Til slutt hadde en person fra begge leire trukket en kniv, sier Småge. Ingen skadd Da politiet kom frem til stedet fikk de roet ned gemyttene før knivtruslene ble omgjort i praksis. – Ingen ble skadet, sier Småge. To pågrepet Etter å ha snakket med personene på stedet, ble to av dem pågrepet og kjørt til arresten. – Det er de to som skal ha trukket kniv. De avhøres i løpet av kvelden, sier Småge. Operasjonslederen legger til at de kjenner til flere av de involverte personene fra tidligere.