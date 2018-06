Bli med i Vardens fotokonkurranse i sommer VANT: Helene Jacobsen tok dette bildet av Tiannat i Steinvika. (Foto: helene jacobsen) Thomas Øverbø Tlf: Sommerglede - brødrene Hans Marius og Ole Kristian synes spredern funker bra til avkjøling selv om det er litt kaldt i starten. (Foto: Thomas Øverbø) Slik gjør du det: * Send bildene på e-post til sommer@varden.no * eller på MMS med kodeordene «VA SOMMER» til 1963. * Skriv en kort bildetekst om hvem som er med på bildet, samt ditt navn og telefon-nummer. annonse Varden skal kåre årets beste sommerbilde. Førstepremien er et kamera. 22.06.2018 kl 12:44 (Oppdatert 13:27)



I fjor kom det inn så mange som 891 bilder til fotokonkurransen. Nå håper vi at leserne våre har lyst til å sende oss bilder igjen og oppfordrer alle til å bli med.

Ekte bilder

I 2017 var det Helene Jacobsen som tok det aller beste bildet.

– Et fantastisk bilde som bare blir bedre og bedre jo mer man ser på det, begrunnet juryen da valget falt på bildet av lille Tianna som kastet steiner i Steinvika.

– Bildet er godt fordi du ser at det er ekte. Jenta kaster så hardt at hun letter fra bakken. Det er tatt med minimal dybdeskarphet slik at steinene som kastes står ut av bildet. Et utrolig sjarmerende bilde som oser av sommer, lød begrunnelsen fra fotograf Fredrik Pedersen som ledet fjorårets jury.

Han oppfordrer leserne til å ta bilder av mennesker og prøve å fange naturlige glimt.

– Fang øyeblikkene! De beste bildene er øyblikk som fanges der og da, ikke oppstilte bilder, poengterer fotografen.

Førstepremien er, i år som i fjor, et kamera.

– Sommeren er mer enn sol og strand. Det vil vi gjerne skal gjenspeiles i bildene som sendes inn, sier Fredrik Pedersen.

Varden oppfordrer alle lesere til å bli med!