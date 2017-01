Blir sittende i varetekt til rettsaken kommer opp

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

FENGSLET: Frode Sanni (42) ble drept i en voldsepisode ved varehuset Maxbo i Notodden lørdag 3. desember. 22-åringen som er siktet for drapet er nå fengslet i åtte nye uker. (Foto: Kjell Aulie)

22-åringen som er siktet for Maxbo-drapet er varetektsfengslet i åtte nye uker, og blir trolig sittende til rettsaken kommer opp. 05.01.2017 kl 13:11 (Oppdatert 13:22)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 Det framgår av kjennelsen om forlenget fengsling fra Nedre Telemark tingrett. DREPT: Frode reddet kvinne fra å bli knivdrept – lørdag ble han selv brutalt drept Før sommeren – Påtalemyndigheten opplyser at det er usikkert når etterforskningen kan være avsluttet. Det tas sikte på å holde siktede varetektsfengslet frem til hovedforhandling, heter det i kjennelsen. I følge påtalemyndigheten kan drapssaken mot 22-åringen komme for retten før sommeren. ANSATT DREPTE KUNDE: Tilbake på jobb med én kollega mindre – Brutalt drap 22-åringen er fengslet med begrunnelsen at det kan virke støtende for allmennhetens rettsfølelse om han får går fri. – Drapet er begått på en svært brutal måte, heter det i kjennelsen. Fengslingsmøtet ble avviklet som en såkalt kontorforretning, uten den siktede tilstede i retten.