Bø-studenten Louisa bisatt i Danmark FARVEL: Blomster og lys ved båren til Louisa Vesterager Jespersen før bisettelsen fra Fonnesbæk Kirke i Ikast lørdag. Louisa Vesterager Jespersen ble sammen med Maren Ueland drept i Marokko før jul. (Foto: Bo Amstrup / Ritzau / NTB scanpix) TALTE: Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen på vei inn i kirken i IKast, hvor han talte under bisettelsen. (Foto: NTB Scanpix) FUNNET DØD: Louisa Vesterager Jespersen ble funnet død. (Foto: Privat/skjermdump fra Facebook) annonse Den danske statsministeren holdt en varm tale da Bø-studenten Louisa Vesterager Jespersen ble bisatt lørdag. 12.01.2019 kl 16:13

NTB

Statsminister Lars Løkke Rasmussen uttrykte sin medfølelse med foreldrene til Louisa Vesterager Jespersen da hun ble bisatt lørdag.

– Tapet av deres datter har rammet oss alle, sa han henvendt til foreldrene i Fonnesbæk kirke i Ikast under bisettelsen.

– På Danmarks og regjeringens vegne vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse og love at Louisa aldri blir glemt, sa han videre og understreket at selv om sorgen ikke er til å bære, må vi ikke bukke under.

Louisa Vesterager Jespersen (24) og norske Maren Ueland studerte sammen ved Universitetet i Sør-Øst Norge campus Bø og var på ferie i Marokko da de ble drept før jul i et turområde i Atlasfjellene.

Maren Ueland skal bisettes fra Time kirke på Jæren 21. januar.