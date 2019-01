Bolig fikk store røykskader etter brann annonse

En huseier på Nordagutu ble møtt av mye røyk da hen kom hjem til boligen onsdag kveld. 23.01.2019 kl 21:31 (Oppdatert 22:18)

Brannvesen, ambulanse og politi rykket ut til en mulig boligbrann i Sauherad onsdag kveld.

– Vi har fått melding om kraftig røykutvikling fra en bolig i Bakvegen på Nordagutu. Det er huseier som kom hjem og oppdaget at huset var fullt av røyk, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Litt over klokken 22 kunne politiet opplyse at brannvesenet hadde fått slukket det som viste seg å være et mindre branntilløp.

– Første etasje i boligen har fått store røykskader. Brannen skal ha startet i kjelleren, sier Gunnerød.