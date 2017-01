Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Brann i anleggsbrakker

Politiet og brannvesen fikk melding om brannen litt over halv seks onsdag morgen. 04.01.2017 kl 06:13 (Oppdatert 06:29)

Sindre Omenås

Sindre Omenås

Tlf: 35 98 76 03 I Breiviksstrand i Bamble er det full brann i en bygning, meldte politiet på Twitter onsdag morgen. Politiet fikk melding om brannen 05.40, og bygningene var overtent. Det er ingen andre bygninger i nærheten av det overtente bygget. Brannvesenet fikk raskt kontroll over brannen og startet med etterslukning litt over klokken 6. Operasjonsleder Gisle Småge ved Telemark politidistrikt sier politiet har vært i kontakt med eieren av arbeidsbrakkene, som kunne informere om at de ikke blir brukt til overnatting. - Det er ikke noe som tyder på at det var mennesker i bygningene, sier Småge. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.