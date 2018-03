Brann i brøytebil: – Sjåføren så det komme røyk opp fra motorrommet BRANN: Den var full fyr i brøytebilen på riksvei 36 i Nome mandag ettermiddag. (Foto: Privat) UTBRENT: Brøytebilen er utbrent og det er lange køer i begge retninger etter brannen. (Foto: Fredrik Pedersen) BRANN I BRØYTEBIL: Brøytebilen begynte å brenne på riksvei 36 (Foto: Varden-tipser) KØER: Det var flere kilometer lange køer på stedet etter uhellet. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Brøytebilen er utbrent. Veien er nå åpnet, men det var lange køer på stedet. 12.03.2018 kl 14:58 (Oppdatert 17:56)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Det var full fyr i en brøytebil mandag ettermiddag. Bilen kjørte på riksvei 36 ved Helgen i Nome kommune da den begynte å brenne.

Tok fyr under kjøring

Brøytebilsjåføren fikk stoppet det store kjøretøyet og kom seg ut.

– Brannvesenet slukker nå brannen, sjåføren har kommet seg ut og er uskadd, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt.

Det er fortsatt uklart hvorfor bilen begynte å brenne. Brannen startet trolig i motorrommet.

– Sjåføren så det komme røyk opp fra motorrommet foran, deretter så han åpne flammer og fikk kastet seg ut av bilen. Bilen var under kjøring da den begynte å brenne, forteller han.

You need a browser that can handle Iframes to be able to view this page.

Dirigerte trafikken

Det var en stund usikkert hvor brannen var fordi politiet meldte om både Nome og Skien.

– Brannen i brøytebilen skjedde i Helgen i Nome kommune på Rv 36. Brannen er nå slukket. Veien er fortsatt stengt, men politiet er på stedet og dirigerer trafikken forbi brannstedet, meldte politiet like før klokka 16.00.

Rv 36 Helgen kirke i Nome / Telemark: Stengt på grunn av bilbrann. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 12. mars 2018

Kilometer lange køer

Ifølge Vardens fotograf på stedet var det flere kilometer lange køer i begge retninger i 16.30-tiden.

Politiet slapp da biler forbi puljevis i det ene kjørefeltet, men køen gikk tregt, opplyser han.

Klokken 16.30 er veien helt stengt for trafikk, opplyser Vegtrafikksentralen. Klokken 17.12. opplyser politiet at kjøretøyet er fjernet og veien åpnet igjen.