Brann i en Segway i et hus Segway Segway er en ståhjuling, et batteridrevet, selv-balanserende kjøretøy på to hjul.

Enheten holdes oppreist av datamaskiner og motorer i bunnen av enheten, samt et integrert gyroskop som sørger for at føreren lettere klarer å holde balansen.

Man lener seg forover for å kjøre fram, og tilsvarende bakover for å bremse eller rygge. Svinging foretas ved å benytte styret. Toppfart ved standardinnstilling er 20 km/t. Kilde: wikipedia.no annonse 13.01.2017 kl 08:46 (Oppdatert 08:56)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Fredag morgen tvitrer Telemark-politiet at det brenner i en Segway som står inne i en enebolig i Skien. Alle nødetatene har rykket ut til huset, som ligger på Rabben. Operasjonsleder kan foreløpig ikke si noe om skadeomfang. Like før klokken ni hadde ingen av nødetatene kommet fram.

