Brann i enebolig – familie på tre har kommet seg ut MYE RØYK: Huset er totalskadet av røyk. (Foto: Jonas Fossing) MYE RØYK: Huset kommer ikke til å brenne ned, men det vil ikke være mulig å bo der grunnet røykskader. (Foto: Jonas Fossing) Det brenner i en enebolig i Skien. En familie på tre som bodde i huset har kommet seg ut. 12.12.2018 kl 16:44 (Oppdatert 17:54)

Boligen ligger på Bjørndalsjordet i Skien. Politiet fikk melding om brannen 16.40 onsdag ettermiddag.

Både Skien og Porsgrunn brannvesen har rykket ut til stedet.

– Da patruljen kom til stedet så de at det kom røyk ut av inngangsdøren, de lukket døra. Vi har fått tilbakemelding på at det ikke er sett åpne flammer bare røyk. Røykdykkere gjør seg klar til å gå inn i huset nå. Det er ikke fare for spredning, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt.

Det er seks brannbiler, fire ambulanser og en hel del politi på stedet.

Brannvesenet er inne og har kontroll. Huset vil trolig ikke brenne ned, men er foreløpig ikke beboelig på grunn av røykskader. sjekkes

Familie på tre

– Det er to voksne og et barn som bor i huset. De har kommet seg ut av huset, og har søkt tilhold hos naboer.

Familien er sjekket av helsepersonell for eventuelle røykskader.

Det var AMK som først meldte politiet om brannen.