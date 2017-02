Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Brann i enebolig - kvinne i 90-årene avverget spredning

En kvinne i 90-årene fikk avverget spredning av en brann som oppsto på soverommet i en enebolig på Osebakken i Porsgrunn natt til tirsdag. 21.02.2017 kl 06:13

Vendy Berg Hegle

Det var et varmeteppe som begynte å brenne på soverommet i eneboligen i halv ett-tiden natt til tirsdag. Kvinnen i 90-årene kom seg ut på egenhånd og skal ikke ha blitt skadet i brannen. Det melder Telemarkpolitiet på Twitter. – Det begynte å brenne i et elektrisk varmeteppe i senga og en resolutt handling fra damen var årsak til at ikke brannskadene ble større, skriver Telemarkpolitiet. Huset fikk store røykskader på grunn av brannen og var ikke beboelig i natt.