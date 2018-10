Brann i et tre i sentrum: – Det er nok pøbelstreker Sprekk: Noen kastet noe brennende inn i sprekken i bunnen av treet. Det førte til at brannvesenet måtte rykke ut. (Foto: Jonas Fossing) annonse Skien brannvesen rykket ut til en brann i Skien sentrum. 19.10.2018 kl 17:40 (Oppdatert 17:53)

Jonas Fossing

Tlf: 918 79 469

Brannvesenet rykket ut til en melding om et branntilløp i et tre i Kirkegate like før halv seks fredag kveld.

Da Varden kom frem til treet hadde brannvesenet fått slukket branntilløpet.

– Det kom noe voldsomt med røyk, så det er noen som har hevet noe inn i sprekken i bunnen av treet. Det var ikke åpne flammer, så det var en glødebrann, sier en av brannmennene på stedet.

Brannmennene som var raskt ute med å hindre at brannen utviklet seg, tror det er pøbelstreker.

– Det dreier seg nok pøbelstreker.

Kirkegata er gata mellom Skien kirke og Ibsenparken.